Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 начнётся 21 августа
5 апреля 2017, среда. 16:13.
Хоккей
Континентальная хоккейная лига утвердила дату начала сезона-2017/18, в соответствующем письме сообщив об этом клубам. Регулярный чемпионат стартует 21 августа, в понедельник. Минский хоккейный клуб «Динамо» разместил информацию об этом в социальных сетях.
21 августа — это самое раннее начало сезона в истории лиги. Сезон-2016/17 стартовал 22 августа, сезон-2015/16 – 24 августа. До этого КХЛ
начинала сезоны в сентябре.