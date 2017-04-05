Шаттенкирк: НХЛ хочет использовать запрет в качестве козыря, но это не про ОИ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кевин Шаттенкирк порассуждал на тему возможного отъезда некоторых игроков на Олимпиаду-2018, несмотря на запрет НХЛ.
«Я бы снял шляпу перед теми парнями, кто сделал бы это. Уверен, что это спровоцирует проблемы с клубом, но если вы так чувствуете, то стоит гордиться этим, стоит уважать это решение. Я бы определённо не имел ничего против. Похоже, лига хочет использовать запрет в качестве козыря. Но это неправильно, это не про Олимпиаду.
Мы занимаемся этим, потому что хотели развивать игру, показать миру, как это здорово, когда лучшие играют друг против друга. Мы хотим этого же и на Кубке мира. Последняя Олимпиада была фантастической. И просто отказаться от Игр без особых разговоров очень трудно», – цитирует хоккеиста The Washington Post.
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