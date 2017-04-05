Кузнецов: не представляю, как можно намеренно играть хуже

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»порассуждал о причинах неудачных отрезков в его игре по ходу сезона.«Тяжело сказать, почему у меня не всегда получается здорово начать сезон. Если честно, я даже не знаю, почему так происходит. Я мог бы отшутиться, наверное, но сейчас не время для шуток, на самом деле. Бывает такое, надо работать просто над этим, чтобы не повторять ошибок. Возможно, стоит попробовать несколько другой подход.Думаю, что не только в форме дело. Форму-то нам новую дают каждую неделю. Знаете, иногда просто не идёт, вот бывают такие игры, когда шайба постоянно не туда отскакивает. А потом случаются матчи, когда шайба, наоборот, идёт к тебе настолько идеально, что остаётся только решить эпизод. Опять же повторюсь, если постоянно работать, то всё будет нормально. Когда партнёры друг другу помогают, то играть очень удобно. Бывает такое, когда у одного игрока что-то не пошло, тогда в таких ситуациях партнёры вытаскивают его. Всё зависит от подготовки и взаимопонимания на льду.Специально сбавлять обороты перед плей-офф? Ты либо играешь, либо нет. Здесь всего два варианта. Не представляю, как можно намеренно играть хуже. Не понимаю, как можно специально сбавлять обороты. Может быть, где-то в ночной лиге такое происходит, где мужики бегают после работы, но у нас это не имеет смысла», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.