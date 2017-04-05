Захаров: игроки не могут вмешиваться в работу судей, если считают их неправыми

Руководитель отдела судейства МХЛ и ЖХЛ департамента судейства КХЛ Анатолий Захаров поделился мнением о взаимоотношениях команд и арбитров.
«По правилам, тренер или игрок по ходу матча не может вмешиваться в деятельность арбитра, даже если он считает, что тот не прав. После матча каждый клуб имеет право направить видеоматериалы с просьбой рассмотреть спорные моменты и дать оценку, чтобы представители клуба понимали, как необходимо действовать в тех или иных игровых эпизодах в соответствии с правилами. А предъявление претензий в грубой форме во время матча – это наказуемо.
Судья не должен никому позволять вмешиваться в свою работу, и к тому же в оскорбительной форме. Тренеры, которые работают с женскими командами, в большинстве пришли из мужского хоккея, и, вероятно, этот стиль поведения идёт оттуда. Надо это менять в себе», — цитирует Захарова пресс-служба ЖХЛ.