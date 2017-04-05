Главный судья ЖХЛ: арбитрам учить и повторять правила игры, работать с катанием

Судья международной категории, главный судья ЖХЛ Арина Устинова поделилась мнением о тенденциях в обучении судей.
«Необходимо совершенствовать своё катание, учить и повторять правила игры в хоккей, но самое главное в нашем деле – это практика! Если судья обслуживает только матчи ЖХЛ, то такого количества игр крайне недостаточно для успешной, профессиональной и эффективной работы. Навыки судейства необходимо нарабатывать не на играх чемпионата ЖХЛ, а на играх чемпионатов своих городов, начиная от игр маленьких детей и заканчивая матчами юниорского хоккея!» — приводит слова Устиновой пресс-служба ЖХЛ.