Молодёжная сборная России обыграла «Ред Булл» на Турнире пяти наций

В заключительном матче Турнира пяти наций в Словакии молодёжная сборная России переиграла австрийский клуб «Ред Булл», встреча завершилась со счётом 4:2.Сборная России быстро открыла счёт усилиями Дмитрия Ревацкого. В дальнейшем команда Брагина вынуждала соперника нарушать правила. В большинстве национальная команда и пропустила первую шайбу в конце второго периода. Россияне быстро ответили, дважды забросив в начале третьей двадцатиминутки. Кирилл Кошурников удачно сыграл под воротами, а Александру Калинину удался мощный и точный бросок с дистанции. Шанс спастись у соперника всё-таки появился, но последнее слово осталось за «молодёжкой» — гол в пустые ворота на счету Марселя Шолохова.Итоговое место команды Валерия Брагина зависит от результатов финской сборной. Если северяне потеряют хоть одно очко в оставшихся матчах со Словакией и Чехией, то Россия будет первой. Если Финляндия покажет 100-процентный результат — второй.«Ред Булл» (Австрия) – сборная России U20 — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)0:1 Ревацкий (Швырев, Зайцев);1:1 Остлинг;1:2 Кошурников (Цыганов);1:3 Калинин (Зайцев);2:3 Остлинг;2:4 Шолохов (Кошурников).