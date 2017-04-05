Защитник «Питтсбурга» Летанг перенесёт операцию и пропустит 4-6 месяцев

Защитник «Питтсбург Пингвинз»перенесёт операцию на межпозвоночном диске и будет вынужден пропустить 4-6 недель, информирует официальный сайт клуба.«Крис в феврале прошёл процедуру МРТ, которая выявила грыжу межпозвоночного диска. Врачи попытались сохранить его для плей-офф, предложив консервативное лечение, но результатов это не принесло. Было решено, что ему необходима операция», — прокомментировал ситуацию генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.