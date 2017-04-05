Юниорская сборная России прибыла в Словакию на сбор перед ЮЧМ-2017

Юниорская сборная России U18 прибыла в Словакию, где пройдёт финальная часть тренировочного сбора перед юниорским чемпионатом мира—2017. В Братиславе сборная U18 проведёт два выставочных матча — 7 апреля против сверстников из Латвии и 9 апреля против сборной Канады U18.В финальной части подготовки примут участие следующие игроки:Вратари: Арсений Ахметов (“Ирбис”), Максим Жуков (“Грин Бэй Гэмблерс”), Димитрий Райко (ХК МВД), Кирилл Устименко («Динамо” СПб);Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов (“Русские Витязи”), Евгений Калабушкин (СКА-1946), Александр Осин (ХК МВД), Никита Охотюк (“Белые Медведи”), Семён Переляев (“Ладья”), Марк Рубинчик (“Саскатун Блэйдз”), Дмитрий Саморуков (“Гелф Сторм”);Нападающие: Ярослав Алексеев (“Шербрук Финикс”), Михаил Бицадзе, Алексей Липанов (оба — “Динамо” Бшх), Александр Клисунов (“Русские Витязи”), Павел Колтыгин (“Драммондвилл Вольтижерс”), Даниил Лобанов (“Красная Армия”), Кирилл Максимов (“Ниагара Айс Догс”), Максим Марушев (“Ирбис”), Иван Муранов, Алексей Торопченко (оба — ХК МВД), Леонид Николенко (“Ладья”), Андрей Свечников (“Маскегон Ламберджэкс”), Кирилл Слепец (“Локо”), Иван Чехович (“Бэ-Комо Драккар”), Никита Шашков (“Сибирские Снайперы).После двух выставочных матчей в Братиславе сборная России отправится в Спишска-Нова-Вес, где 13 апреля матчем против сборной Швеции стартует на ЮЧМ.