Эллер: мне приятно выступать за «Вашингтон», где крайне высокие требования

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о грядущем плей-офф.«С того момента, как я присоединился к «Вашингтону», всё было здорово. Команда проводит отличный сезон, мы сумели избежать длинных серий неудач и стабильно играем весь год. Мне очень приятно выступать за команду, где настолько высокие требования. Я стараюсь соответствовать этим стандартам и надеюсь, что становлюсь лучше как игрок».Плей-офф? В «Кэпиталз» все настроены исключительно на победу, так было последние несколько лет, здесь по-настоящему стремятся к успеху. Знаю, что в плей-офф у «Вашингтона» далеко не всё получалось, игры на вылет вообще сильно отличаются от матчей регулярного чемпионата. Иногда один игровой момент может поменять ход не только этой встречи, но и всей серии.На успех в плей-офф влияет множество деталей, каждую из которых необходимо учитывать при подготовке. Я верю, что не слишком удачный опыт последних выступлений в плей-офф поможет «Вашингтону» сделать правильные выводы", — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.