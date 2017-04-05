Орлов: «Вашингтон» в прошлом году выиграл Президентский кубок, но это не помогло

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о возможности выиграть Президентский кубок.«Мы уже потихоньку начинаем подготовку к плей-офф, осталось совсем немного игр в регулярном чемпионате. На данном этапе самым главным является хорошо провести эти матчи, постараться избежать травм и уже отправиться в бой в плей-офф. Я не думаю, что мы что-то поменяли в подготовке к матчам на выбывание в этом году. Всё так же стараемся выкладываться в каждой встрече, других способов подготовки я не вижу. Важность Президентского кубка? Да мы в принципе в прошлом году его выиграли, но это не сильно помогло. Плей-офф — это игры немного другого уровня, накала страстей. Понятно, что всегда приятно выигрывать трофеи, но всё-таки главный приз мы пока ещё не завоевали», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.