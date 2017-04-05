Фомичёв: я думаю, что «Локомотиву» можно поставить пятёрку за этот сезон

Бронзовый призёр чемпионата России, комментатор КХЛ ТВподелился мнением об итогах сезона для «Локомотива», который добрался до финала Западной конференции.«Я думаю, что «Локомотиву» можно поставить пятёрку за этот сезон. Несмотря на то что в «регулярке» ярославцы заняли место пониже, чем годом ранее, команда уверенно прошла дистанцию «гладкого» чемпионата. СКА и ЦСКА было догнать нереально. Самое главное – Алексей Кудашов доказал, что каждый год он делает шаг вперёд.В финале Запада «Локомотив» уступил СКА со счётом 0-4, но какие это были матчи! В полуфинале конференции ярославцы сумели остановить настоящего монстра — ЦСКА. Всё это идёт «железнодорожникам» в плюс.Молодёжь «Локомотива»? Звено Красковского, безусловно, прибавило. В плей-офф их вообще было сложно отличить от опытных ребят. Они молодцы. Ещё стоит отметить Тальбо. Для меня стала откровением его игра. Он выступил на очень высоком уровне. Тальбо заводил свою команду на льду и в раздевалке. Этот форвард показал хороший силовой хоккей, здорово играл под воротами. Такого нападающего не хватало «Локомотиву» год назад. Тальбо стал настоящим лидером», — цитирует Фомичёва официальный сайт КХЛ.