Защитник Зият Пайгин подписал контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»

Защитник казанского «Ак Барса»покидает команду и переходит в фарм-клуб «Эдмонтон Ойлерз» в АХЛ — «Бейкерсфилд Кондорс», информирует официальный «твиттер» команды.22-летний защитник в нынешнем регулярном чемпионате провёл всего 17 игр, отметившись 4 (1+3) результативными баллами при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафного времени.Отметим, что Пайгин был задрафтован «Эдмонтоном» в 2015 году под общим 209-м номером.