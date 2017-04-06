«Монреаль» прервал свою победную серию, уступив «Баффало», Радулов набрал 1 очко

«Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «КиБэнк-центре» в Баффало и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.В составе победителей отличились Расмус Ристолайнен (7-я минута) и Тайлер Эннис (32). За «Монреаль» шайбу забросил Томаш Плеканец (41).Защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провёл на льду 22 минуты. Нападающий «Монреаля»отыграл 21 минуту и отметился голевой передачей, защитники Андрей Марков, Никита Нестеров и Алексей Емелин провели на льду 23, 18 и 14 минут соответственно.Победная серия «Монреаля» прервалась на отметке в 5 матчей.