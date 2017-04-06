«Вашингтон» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ второй сезон подряд

«Вашингтон Кэпиталз» второй сезон подряд стал обладателем Президентского Кубка, который вручается команде, набравшей наибольшее количество очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ. После победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) в активе «столичных» стало 116 очков. До конца текущего регулярного чемпионата превзойти этот результат никому не удастся.
Ближайшим преследователем «Вашингтона» на данный момент является «Питтсбург Пингвинз», в активе которого 109 очков. В регулярном чемпионате «Питтсбургу» осталось провести 3 игры, «Вашингтону» — 2.
В минувшем сезоне «Кэпиталз» выиграли регулярный чемпионат, набрав 120 очков.