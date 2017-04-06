Малкин: моё мнение — я хочу ехать на Олимпиаду, а «Питтсбург» мне разрешит

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал решение НХЛ не участвовать в Олимпиаде 2018 года, а также выразил уверенность, что клуб отпустит его на Игры.«Ничего хорошего в этом нет. Будем думать, созваниваться, советоваться. Разговаривать с другими ребятами-хоккеистами. Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить? Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмёт верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ всё-таки поедет на Олимпиаду…Отпустит ли меня „Питтсбург“? Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. Но вообще перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звёзды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде…В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов. Чех Якуб Ворачек из «Филадельфии» сказал: «Это абсурд! Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?» Моё мнение – я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат», — цитирует Малкина «Советский спорт».