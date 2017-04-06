Коваленко: «Сочи» погасил долги, надеемся, больше таких завалов в КХЛ не будет

Глава профсоюза игроков и тренеровпрокомментировал ситуацию с выплатой заработной платы в ХК «Сочи», которую клуб задержал на пять месяцев.«Прежде всего с радостью говорю о том, что наконец-то завершилась наша южная эпопея — в конце прошлой недели в ХК „Сочи“ погашены пятимесячные долги по зарплатам. Как известно, в феврале игроки клуба решили идти в прокуратуру — и обратились к нам за юридической поддержкой. В Сочи сразу же вылетел глава нашего юридического департамента, 13 февраля им в строгом соответствии с законом были поданы заявления по двум адресам. Первый — прокуратура Центрального района города Сочи и второй — следственный комитет по городу Сочи. В конце марта из прокуратуры пришло ответное письмо, в котором наша жалоба признаётся обоснованной и выносится представление в адрес клуба.Представление датировано 10 марта. Таким образом, согласно закону, в течение месяца, то есть до 10 апреля, клуб должен был погасить все задолженности по зарплате. С запасом в полторы недели клуб погашение произвёл, всё в порядке.Если бы этого не произошло, то по закону тут всё довольно просто — и жёстко. Прокуратура внесла бы повторное представление в адрес клуба, и ответственные лица были бы привлечены к ответственности. Уголовной…Впрочем, всё это теория, а главное — практика. Руководство клуба выполнило свои обязательства перед игроками, надеемся, что больше таких завалов в КХЛ не будет», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.