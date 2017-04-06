Смирнов: в NCAA классно играть — все студенты за тебя болеют, это вдохновляет

Нападающий хоккейной команды Пенсильванского университетарассказал о своём опыте игры в студенческой лиге NCAA.«На самом деле классно играть за школу, когда есть тут спортсмены из других видов, все студенты за тебя болеют. Они всегда садятся за ворота соперника, по две тысячи ходят на наши матчи. Это вдохновляет, и атмосфера на катке заряжает.Вы приходите на занятия, сидите с такими же ребятами вашего возраста, делаете домашние задания, общаетесь. В команде все бьются, хотят чего-то добиться, получают двойное образование. Звучит сложно, но для тех, кто сильно хочет, это по силам. Классная атмосфера. В общежитии познакомились с индусами, египтянами, китайцами. Все учатся, все приходят на твои игры, болеют за тебя, постоянно спрашивают, как хоккей, как что. Выходишь на лёд, а на трибунах твои друзья.Когда есть возможность, ходят все. После победы в Big 10 мы вернулись поздно, часа в 4 утра, а на нашем этаже были развешаны плакаты с поздравлениями, все болели за нас, переживали. На следующий день мы смотрели все вместе с болельщиками жеребьёвку. Эта атмосфера – самое интересное», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.