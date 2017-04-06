Скабелка: Соботка хочет попробовать себя НХЛ, не получится — ждём в «Авангарде»

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал будущее. Ранее стало известно, что чешский нападающий досрочно расторг контракт с омским клубом.«Конечно, я хочу, чтобы Соботка остался в «Авангарде». Это очень сильный игрок. Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ. Если он не получит эту возможность – мы ждём его в Омске», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.