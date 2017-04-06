Мартынов: Скабелка задал высокий темп занятий, приходится непросто

Защитник «Авангарда»рассказал, как проходит тренировочный сбор, и подвёл итоги сезона.«С нашим новым главным тренером тренировки гораздо интенсивнее, динамичнее, обращается внимание на каждую мелочь. Задан очень высокий темп, и эти занятия даются очень непросто. По этим тренировкам ещё нельзя сказать, в какой хоккей будет играть «Авангард» при Скабелке. Сейчас у нас более индивидуальные упражнения, а со следующей недели уже будем изучать новую тактику.Прошлый сезон для себя оценю на «четвёрочку» по пятибалльной шкале, так как всегда можно сыграть лучше. Конечно, команде хотелось пройти дальше, но в плей-офф выступили неудачно, поэтому и сезон неудачный. В новый сезон из прошлого нужно взять командный дух, хорошие отношения в коллективе. Сохранить костяк и командный настрой. Что случилось в последней игре сезона в Казани? Залетело несколько шайб в меньшинстве, а затем было тяжело отыграться, как всегда бывает против команды Билялетдинова. Всё решили неравные составы, у нас это хромало весь сезон и стало одной из главных причин поражения», — передаёт слова Мартынова корреспондент Чемпионата Лев Лукин.