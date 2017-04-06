Яковлев: «Магнитка» — игровая команда, в ней много ребят, способных исполнить

Защитник СКАподелился ожиданиями от предстоящей финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга».«Команда подходит в боевом настроении к финалу Кубка Гагарина. Мы отдохнули и сумели хорошо поработать. Так что мы в полной боевой готовности. Мы разберём, как «Магнитка» играет в большинстве, и будем готовиться, как обычно. Безусловно, для меня это особая серия как для воспитанника магнитогорского хоккея. Я буду играть дома, это будет очень приятно.«Металлург» — хорошая, игровая команда. Есть много ребят, которые могут исполнить. Многие ждали этого финала. Сказалось ли на мне то, что я выбывал по ходу серии с «Локомотивом» на два матча? Нет, я отдохнул и сейчас нахожусь в боевой готовности. У нас основной разбор соперника будет завтра. Конкуренция в лиге уменьшилась? Я бы так не сказал, серия с «Локомотивом» могла закончиться с любым исходом. В каждом матче могла выиграть любая команда. Счёт 4-0 не отображает того накала, который там был. Мы чуть-чуть поменяли систему подготовки, потому что мы всегда не очень хорошо начинаем после больших пауз. Надеемся, что в этот раз начнём лучше. Лучше было бы пораньше начать. В том, что мы начинаем на выезде, есть свои плюсы и минусы. Готовимся к этому. Игроков НХЛ не пустят на Олимпиаду? Стараюсь прессу не читать, больше сосредоточен на наших играх. Как будет, так и будет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.