Витолиньш: СКА и «Магнитка» хороши в атаке, а серию хотелось начать пораньше

Тренер СКАрассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина, в котором «армейская» команда встретится с магнитогорским «Металлургом».«Конечно, хотелось бы начать серию пораньше. Ребята заходят в ритм, хватает два дня отдохнуть и идти дальше. Сейчас получилась пауза больше недели. Но «Магнитка» в таком же положении, как и мы. Разбираем соперника, все тренировки подводятся к этому. Не знаю, плюс или минус, что мы начнём серию на выезде. Дома зрители начинают гнать вперёд, ты немножко теряешь голову. На выезде более строго играешь сзади.Обе команды хороши в атаке. Держать Мозякина и Зарипова в обороне «Магнитка» не будет. У нас тройка Шипачёва тоже хороша в атаке, а в обороне есть проблемы», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.