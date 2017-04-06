Фер: сомневаюсь, что игроки забудут решение НХЛ при обсуждении нового соглашения

Глава профсоюза игроков НХЛсчитает, что отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года повлияет на ход переговоров при обсуждении нового коллективного соглашения. Действующее соглашение может быть расторгнуто осенью 2019 года.«Если кто-то считает, что все забудут об этом решении НХЛ, подозреваю, что это будет не так. Если кто-то считает, что игроки просто скажут: „Ну ладно, что поделать“, то я в этом сильно сомневаюсь.Почему мы не включили пункт об участии в Олимпиаде в новое коллективное соглашение? Никто не думал, что владельцы пойдут на такой шаг, который просто недальновиден и, с нашей точки зрения, противоречит интересам хоккея. Всегда было единое мнение, что если нам не надо будет нести расходы для участия в Олимпиаде, то мы найдём способ туда поехать. Оглядываясь назад, можно сказать, что не включать этот пункт было ошибкой», — цитирует Фера Sportsnet.