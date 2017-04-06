Короленко: если «Кузню» исключат из КХЛ, это будет катастрофой для города

Ветеран новокузнецкого «Металлурга»прокомментировал возможное исключение клуба из КХЛ.«Честно говоря, обидно до слёз. Город пытаются лишить хоккея. Не так много у нас возможностей у людей, чтобы отвлечься от повседневности. Народ ведь идёт на хоккей — значит любит. Обидно за наших горожан, которых хотят лишить этого.У нас в городе не просто есть команда, выступающая в КХЛ, а целая хоккейная вертикаль? Наша школа поэтому так хорошо и работает. Ребята имеют возможность поиграть на высоком уровне. Вы посмотрите, сколько молодых воспитанников «Металлурга» в этом сезоне получили опыт в основной команде города — порядка 10 человек. И ведь есть результат — наша молодёжная команда ведёт борьбу в полуфинале Кубка Харламова. И лишать такого людей, которые работают в шахтах, в металлургии? На игры «Кузнецких Медведей» сейчас ходит много болельщиков.Если „Кузню“ исключат из КХЛ, это будет катастрофой для нашего города. У нас тогда хоккея не будет ни на взрослом, ни на молодёжном уровне. Даже если будет команда ВХЛ — это уже не то. Ведь у молодых игроков есть сейчас стимул и цель. Это же ведь какая практика для них! И это даёт свои результаты. Всё же я надеюсь, что и в КХЛ, и в ФХР понимают, что Новокузнецк даёт первоклассных игроков как российскому хоккею, так и мировому. В сборной России с каждым годом всё больше новокузнецких воспитанников. А если «Металлург» исключат из КХЛ, то этого уже не будет», — цитирует Короленко пресс-служба клуба.