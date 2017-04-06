Мутко: позиция игроков НХЛ по участию в Олимпиаде должна быть услышана

Вице-премьер РФсчитает, что решение НХЛ противоречит принципам спорта и конкуренции и лига должна услышать позицию игроков по вопросу участия в Олимпиаде 2018 года, а также надеется, что НХЛ передумает.«Не считаю, что в этом вопросе поставлена точка. Мне кажется, есть ещё какой-то шанс. Любой спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, побывать на Олимпийских играх. Это самое высшее, что только может быть в карьере. И никакой бизнес, никакие коммерческие проекты не должны стоять на пути. Насколько я знаю, профсоюз спортсменов должен сказать своё слово, и их позиция должна быть услышана. Ведь именно спортсмены являются основным источником зарабатывания денег для лиг и клубов.НХЛ таким образом делает себя монополистом — главной лигой. Кто хочет увидеть спортсмена — покупайте ТВ-права или приезжайте в Северную Америку на матчи. Мне кажется, это противоречит принципам спорта и конкуренции… Монополия такая», — цитирует Мутко «Р-Спорт».