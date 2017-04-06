«Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с нападающим Фазылзяновым

«Нефтехимик» заключил новый двухлетний контракт с защитником. Об этом сообщает пресс-служба клуба.19-летний Фазылзянов дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 13 матчей регулярного чемпионата, в которых сделал две голевые передачи, и заработал 12 минут штрафа. Защитник также провёл 11 матчей «регулярки» в молодёжной команде «Реактор», набрав 7 (3+4) очков, и девять игр в плей-офф, в которых отметился 3 (1+2) результативными баллами. «Реактор» в настоящий момент играет в полуфинале Кубка Харламова.