Падакин: игроки «Сочи» хотели доказать болельщикам, что могут играть в плей-офф

Нападающий хоккейного клуба «Сочи»рассказал о разочаровании из-за непопадания своей команды в плей-офф.«Очень жалко, что мы не попали в плей-офф. Я очень хотел принять участие в этих играх, потому что это совсем другой хоккей. Очень хотели доказать нашим болельщикам, что можем играть в плей-офф, хорошо провели заключительные игры в регулярном чемпионате, в которых бились до конца. Кто выиграет в финале Кубка Гагарина? Ни за кого не болею, я — игрок хоккейного клуба «Сочи» и хочу, чтобы в следующем году мы не только пробились в плей-офф, но и прошли там как можно дальше.Всегда следил за Яромиром Ягром. Это возрастной игрок, который всегда старается. Пару лет назад пересекался с его тренером, который рассказал, что Ягр, несмотря на то что ему 45 лет, выходит и работает больше, чем все остальные. Плюс могу выделить Игоря Ларионова. Это не просто хороший хоккеист, а человек, который даёт мне много советов. Поучиться у таких легенд — бесценная вещь», — цитирует Падакина официальный сайт клуба.