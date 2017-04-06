В Москве состоится автограф-сессия с игроками сборной России по хоккею

10 апреля в магазине «Красная машина» в Авиапарке состоится автограф-сессия с игроками национальной сборной России — вратаря, защитникаи нападающего— в преддверии двух матчей Еврочелленджа Россия – Франция, которые пройдут 13 и 15 апреля в Челябинске. Начало встречи — в 18:00Каждый болельщик получит возможность сфотографироваться с хоккеистами, взять у них автографы, а также поучаствовать в розыгрыше футболок «Красной машины» с автографами хоккеистов.