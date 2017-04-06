Скудра: «Торпедо» нужно сохранить бойцовский дух, но стать более разнообразным

Главный тренер «Торпедо»рассказал о селекционных планах команды.«Мы говорили с Валерием Шанцевым о наших перспективах. Они, разумеется, связаны с финансовыми возможностями, но зависят далеко не только о них. У нас сейчас есть костяк команды, подросла интересная молодёжь: те же Артём Аляев, Данил Веряев и Кирилл Ураков. Теперь надо чётко понять, что именно следует усилить.В ближайшее межсезонье тренерскому штабу необходимо провести очень точную селекцию: мы должны сохранить свой бойцовский дух, но при этом стать более разнообразными. Для этого необходимы мастера, а их можно получить только на «рынке». Называть фамилии игроков я сейчас не имею права, но могу сказать, что «Торпедо» в следующем сезоне будет другим», — цитирует Скудру «Открытый Нижний».