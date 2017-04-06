Раводин: нынешний финал КГ будет одним из самых интересных для игроков и судей

Судья КХЛподелился ожиданиями от финала Кубка Гагарина СКА — «Металлург» Мг.«На мой взгляд, нынешний финал будет одним из самых интересных и для игроков, и для судей. Очень хотелось бы, чтобы на первый план больше выходила игра и как можно меньше – наша судейская работа. Для меня это будет уже пятая или шестая финальная серия, поэтому в плане психологии не испытываю никакого дискомфорта. Единственное, у меня возникла двухнедельная пауза после предыдущего матча, поэтому нужно держать себя в хорошей физической форме, чтобы сразу выйти на лёд и показать свой максимум.На заре КХЛ я был в числе тех молодых ребят, которых стали привлекать к обслуживанию финальных матчей. Нам тогда, как правило, давали одну из первых игр. Больше всего мне запомнился финал-2010, когда Казань обыграла ХК МВД в семиматчевой серии. А по нынешнему плей-офф обратил внимание на такую деталь: когда приходилось смотреть игры по телевизору, например серию ЦСКА и Ярославля, то в них было много штрафов до конца игры. А когда сам выходил на лёд, то игры проходили корректно, у меня ребята не хулиганили. По статистике на сайте КХЛ заметно, что по ходу «регулярки» и в прошлые сезоны мне приходилось выписывать немало больших штрафов, но в плей-офф пока обходится почти без этого. За это хочу сказать командам большое спасибо», — цитирует Раводина официальный сайт КХЛ.