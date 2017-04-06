Список травмированных игроков КХЛ

Официальный сайт КХЛ опубликовал список травмированных хоккеистов лиги.
«Автомобилист»:
Гареев Артём;
Мегалинский Дмитрий;
«Адмирал»:
Бартулис Оскарс;
Глухов Николай;
Горшков Александр;
Мнацян Самвел;
Плотников Михаил;
Саболич Роберт;
Саюстов Дмитрий;
«Ак Барс»:
Архипов Дмитрий;
Голубев Денис;
Йордан Михал;
«Амур»:
Аликин Евгений;
«Витязь»:
Кокшаров Юрий;
«Динамо» Р:
Пуяц Георгий;
Редлихс Микелис;
Саулиетис Каспарс;
«Йокерит»:
Мяки Томи;
«Металлург» Мг:
Вольски Войтек;
«Металлург» Нк:
Вихарев Денис;
«Нефтехимик»:
Бортников Игорь;
Брынцев Александр;
«Салават Юлаев»:
Майоров Максим;
Макаров Игорь;
«Сибирь»:
Салак Александр;
СКА:
Войнов Вячеслав;
Дацюк Павел;
«Слован»:
Вееденски Марек;
Дялога Марек;
Месарош Андрей;
Недорост Вацлав;
Смоленяк Радек;
«Спартак»:
Толпеко Денис;
«Торпедо»:
Галузин Владимир;
Даугавиньш Каспарс;
Курбатов Евгений;
Шуленин Дмитрий;
ХК «Сочи»:
Гребенщиков Святослав;
«Югра»:
Гусев Сергей;
Шарыченков Александр.