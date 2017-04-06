Шиханов: судить финал — большая ответственность, самые важные матчи сезона

Арбитр Континентальной хоккейной лигиподелился ожиданиями от работы на финале Кубка Гагарина.«Финал – это всегда большая ответственность, самые важные матчи сезона. В плане подготовки особенной разницы по сравнению с другими играми нет. Стараюсь подходить в полной физической и психологической готовности ко всем матчам и не разделяю их, хотя, конечно, к финальной серии нужен не то чтобы особый подход, но максимальный настрой. Встречаются две достойные финала команды, пусть победит сильнейший, хоккей получится красивым, а матчи – упорными и хорошими. Для меня это будет уже седьмой финал, а самым памятным назову первый из них в 2009 году. Я получил назначение на серию между «Ак Барсом» и «Локомотивом» и отработал два матча финала. Помню, что очень хорошо подготовился к тем играм, и, думаю, оправдал доверие руководства», — цитирует Шиханова официальный сайт лиги.