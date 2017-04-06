Величкин: «Магнитка» подлечилась, подлаталась и готова к финальным баталиям

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»поделился соображениями перед началом финала Кубка Гагарина.«Мы с вами в ожидании хорошего хоккея. Увидим в игре лучших нападающих, лучших защитников и лучших вратарей. Уверен, это будет праздник большого хоккея: все знают, как болеют в Питере и Магнитогорске. В этих городах любят хоккей. Третий финал за последние четыре года дал хорошую тренировку для магнитогорских болельщиков – думаю, на домашних матчах мы увидим и услышим эту поддержку.Что касается команды – мы подлечились, подлатались и готовы к финальным баталиям. Считаю, что СКА и «Металлург» примерно в равных условиях подошли к финальным играм. Нас ждёт очень интересное, захватывающее и бескомпромиссное зрелище. Надеюсь, обе команды покажут красивый хоккей. О результатах пока говорить не будем. Команды сами решат всё на льду арен Магнитогорска и Санкт-Петербурга», — цитирует Величкина официальный сайт лиги.