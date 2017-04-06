Сборная России U18 провела тренировку в Братиславе

Юниорская сборная России U18 провела тренировку на “Петржалка Арене” в Братиславе, где в данный момент проходит финальная часть подготовки к юниорскому чемпионату мира. В Братиславе российские юниоры проведут две выставочные игры — 7 апреля со сверстниками из Латвии, 9 апреля — против сборной Канады U18.Команда тренировалась в следующих сочетаниях:Устименко, Ахметов, Райко; Саморуков — Переляев, Чехович — Липанов — Свечников; Рубинчик — Галенюк, Алексеев — Бицадзе — Шашков; Баранов — Калабушкин, Слепец — Колтыгин — Максимов; Дедов — Осин, Лобанов — Клисунов — Муранов; Охотюк, Торопченко — Николенко — Марушев.