И. Воробьёв: СКА укомплектован во всех линиях, чувствуется мощь от и до

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с петербургским СКА.«После победы над «Ак Барсом» у нас была пара выходных, потом начали планомерно готовиться и тренироваться к серии с питерским СКА.Все прекрасно знают, что представляет собой СКА – команда хорошо укомплектована во всех линиях. Чувствуется мощь от и до. Возможно, многое в противостоянии этих команд решит игра в неравных составах. Ни для кого не является секретом, что СКА и «Магнитка» лучшие по игре в этом сезоне. Многое решают детали и мелочи в игре. Готовимся», — цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.