НХЛ дисквалифицировала форварда «Бостона» Маршана на два матча

Канадский форвард «Бостон Брюинз»дисквалифицирован НХЛ на два матча за колющий удар соперника клюшкой, информирует пресс-служба лиги. Вместе с дисквалификацией на хоккеиста также наложили штраф в размере $ 110 тыс., поскольку он уже не первый раз грубо нарушает правила.Маршан был удалён до конца встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0) за то, что ударил защитника соперников Джейка Дотчина клюшкой между ног.В нынешнем сезоне Маршан сыграл 80 игр, в которых набрал 85 (39+46) результативных баллов.