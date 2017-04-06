Осала: у «Магнитки» особенный сезон, не стал бы разделять плей-офф и чемпионат

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился мыслями перед финалом Кубка Гагарина, где его команда сыграет со СКА.«У нас весь сезон особенный. Я бы не стал разделять плей-офф и чемпионат. С того момента, как я пришёл сюда, «Металлург» с каждым годом прибавлял. Команда в эти годы менялась точечно – мы сегодня сплочённый сыгранный коллектив. Каждый из нас делает своё дело на льду во имя общего результата. По моим ощущениям, мы проводим один из лучших сезонов за последние годы. Весь чемпионат мы прошли ровно – в лидерах почти весь сезон, заняли первое место на «Востоке». Такая успешная и уверенная игра в плей-офф – это плод большой работы всех ребят и тренерского штаба по ходу чемпионата.Насколько девятидневная пауза выбила из ритма плей-офф? С одной стороны, пауза необходима. Надо перевести дух, «зализать раны», восстановить здоровье. С другой – длительная пауза, безусловно, может сказаться на первых матчах финала. Никакими тренировками игровой ритм не поддержать. И если первый матч или первый период стартового матча получится невнятным и сумбурным, то это как раз следствие того, что обе команды давно не играли в хоккей. Сам с нетерпением уже жду финальных игр!» — цитирует Осалу официальный сайт КХЛ.