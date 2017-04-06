Голубович: единственный, кто пока не прибыл на сбор к ЮЧМ, — Максим Жуков

Главный тренер сборной России U18поделился мнением о ходе подготовки к чемпионату мира.«Сегодня тренировались практически в полном составе, единственный, кто пока не прибыл в Словакию, — Максим Жуков. Он сейчас в Новогорске, ждёт оформления всех необходимых документов. Планируется, что уже завтра во второй половине дня Максим к нам присоединится.Сегодняшняя тренировка была достаточно продолжительной, в большей степени имела тактический характер. Завтра утром проведём предыгровую раскатку — на неё выйдет тот состав, который сыграет вечером со сборной Латвии», — цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.