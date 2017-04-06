А. Свечников: сейчас готов процентов на 60, но до ЮЧМ ещё есть время

Нападающий юниорской сборной Россииподелился мнением о непростой акклиматизации в Братиславе.«Акклиматизация проходит довольно трудно — сегодня четвёртый день, но перестроиться с североамериканского времени на европейское пока не до конца получилось. В чём это выражается? Днём хочется спать, ночью нет, на льду не чувствуешь лёгкости. Думаю, что сейчас готов процентов на 60. Хорошо, что есть ещё время до старта ЮЧМ — все успеем подготовиться.Вторая половина сезона в Америке, после Мирового кубка вызова, прошла значительно тяжелее, чем первая. Под наше звено стали специально подбирать пятёрки, плотнее играть. Удалось ли придумать что-то новое против этого? Да нет, тут просто нужно ещё больше работать. Сначала мы играли вместе с Колином Адамсом, он хороший игрок, лидер. Потом тренеры развели нас в разные пятёрки, думаю, это помогло команде — соперникам стало сложнее закрывать нас», — цитирует Свечникова официальный сайт ФХР.