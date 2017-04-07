Женская сборная России по хоккею заняла 5-е место на ЧМ-2017, обыграв Швецию

Женская сборная России по хоккею в матче за 5-е место чемпионата мира 2017 года обыграла сборную Швеции. Основное время и овертайм завершились со счётом 3:3, и россиянки праздновали победу в серии буллитов со счётом 2:1.Сборная Швеции повела в матче с преимуществом в две шайбы — Йоанна Фальман отличилась на 18-й минуте, а затем на 21-й — в большинстве. В третьем периоде российские спортсменки забили трижды — усилиями Людмилы Беляковой (43-я минута), Фанузы Кадировой (51) и Ольги Сосиной (54). Шведки смогли сравнять счёт на 58-й минуте — в большинстве забила Пернилла Винберг. Овертайм заброшенных шайб не принёс, а в серии буллитов победный бросок был на счету Фанузы Кадировой.0:1 — Фальман (Уден Йоханссон, Линд), 17:07.0:2 — Фальман (Нордин), 20:42, больш.1:2 — Белякова (Дергачёва), 42:30.2:2 — Кадирова (Смоленцева, Пирогова), 50:47.3:2 — Сосина (Шохина), 53:48.3:3 — Винберг (Нордин), 57:42, больш.Серия буллитов:0:0 — Шукина (вратарь)0:0 — Винберг (вратарь)0:0 — Белякова (вратарь)0:0 — Йоханссон (вратарь)1:0 — Сосина1:0 — Ольссон (вратарь)1:0 — Шохина (мимо)1:1 — Грам2:1 — Кадирова2:1 — Боргквист (вратарь)