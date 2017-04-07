Женская сборная России по хоккею заняла 5-е место на ЧМ-2017, обыграв Швецию

Женская сборная России по хоккею в матче за 5-е место чемпионата мира 2017 года обыграла сборную Швеции. Основное время и овертайм завершились со счётом 3:3, и россиянки праздновали победу в серии буллитов со счётом 2:1.
Сборная Швеции повела в матче с преимуществом в две шайбы — Йоанна Фальман отличилась на 18-й минуте, а затем на 21-й — в большинстве. В третьем периоде российские спортсменки забили трижды — усилиями Людмилы Беляковой (43-я минута), Фанузы Кадировой (51) и Ольги Сосиной (54). Шведки смогли сравнять счёт на 58-й минуте — в большинстве забила Пернилла Винберг. Овертайм заброшенных шайб не принёс, а в серии буллитов победный бросок был на счету Фанузы Кадировой.
Чемпионат мира — 2017. Женщины
Матч за 5-е место
Россия – Швеция – 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0 от, 2:1 б)
0:1 — Фальман (Уден Йоханссон, Линд), 17:07.
0:2 — Фальман (Нордин), 20:42, больш.
1:2 — Белякова (Дергачёва), 42:30.
2:2 — Кадирова (Смоленцева, Пирогова), 50:47.
3:2 — Сосина (Шохина), 53:48.
3:3 — Винберг (Нордин), 57:42, больш.
Серия буллитов:
0:0 — Шукина (вратарь)
0:0 — Винберг (вратарь)
0:0 — Белякова (вратарь)
0:0 — Йоханссон (вратарь)
1:0 — Сосина
1:0 — Ольссон (вратарь)
1:0 — Шохина (мимо)
1:1 — Грам
2:1 — Кадирова
2:1 — Боргквист (вратарь)