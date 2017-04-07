«Сент-Луис» победил «Флориду», на счету Тарасенко гол и передача

«Сент-Луис Блюз» в гостях нанёс поражение «Флорида Пантерз» со счётом 6:3. Легендарный Яромир Ягр набрал одно очко, поучаствовав в первой голевой комбинации своей команды. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом и результативной передачей. Одну передачу отдал и другой российский нападающий гостей — Иван Барбашев.
Набравший 95 очков в 80 матчах «Сент-Луис» занимает шестое место в Западной Конференции и гарантировал себе выход в плей-офф. «Флорида», напротив, точно не сыграет в плей-офф, поскольку не может подняться выше 13-й позиции в Восточной Конференции.