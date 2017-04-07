«Сухарь» Галака помог «Айлендерс» обыграть «Каролину»

«Нью-Йорк Айлендерс» на выезде разгромил «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.В первом периоде «Айлендерс» забили дважды — отличились Брок Нельсон (2-я минута) и Скотт Мейфилд (5), а во втором периоде окончательный счёт оформил Эндрю Лэлд (21, в большинстве).Голкипер «Айлендерс»сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 29 бросков.Российские хоккеисты «Каролины» Валентин Зыков и Сергей Толчинский не принимали участия в матче. Николай Кулёмин также не вышел в составе «Айлендерс».«Нью-Йорк» одержал четвёртую победу подряд и занимает 3-е место в гонке за «уайлд-кард» от Восточной конференции, на три очка отставая от «Торонто». Каролина располагается на 6-м месте.