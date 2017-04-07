«Оттава» победила «Бостон» в серии буллитов и вышла в плей-офф

«Оттава Сенаторз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 2:1.Хозяева повели в первом периоде, когда после передачи Здено Хары отличился Дрю Стэффорд (11-я минута, в большинстве), а «Оттава» сравняла счёт во второй двадцатиминутке усилиями Александра Барроуза (28). В послематчевой серии буллитов решающий бросок реализовал Кайл Туррис.Вратарь «Бостона» Антон Худобин присутствовал в заявке на матч, но не выходил на лёд.Победа «Оттавы» обеспечила ей место в плей-офф, куда уже ранее вышел также и «Бостон».