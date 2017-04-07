Сосина: показали, что у нас есть команда на ЧМ-2017

Капитан женской сборной России Ольга Сосина прокомментировала победу над командой Швеции (4:3 ШБ) в матче за пятое место ЧМ-2017.«Была бы это игра за медали, эмоций было бы больше. Хотя сейчас тоже есть позитив, рада, что мы всё-таки собрались, показали, что у нас есть команда, коллектив, отыгрались с 0:2 и забили нужные голы.Что сказала девчонкам в раздевалке перед третьим периодом? Да ничего особенного, просто, что мы можем переломить эту игру, что мы сильные. В итоге забили быстрый гол в третьем периоде, это добавило нам эмоций. Начали биться, стараться ещё больше, чётко выполняли установку тренера, и всё получилось», — цитирует Сосину официальный сайт ФХР.