Светлов: судьбу финальной серии решат нюансы

Олимпийский чемпион и чемпион мираподелился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Магниткой» и СКА.«Семь матчей в серии не обещаю, но думаю, что она короткой не будет. Прогнозировать исход сложно, поскольку обе команды показывали отличную игру на всех стадиях плей-офф. К преимуществам «Магнитки» отнёс бы, безусловно, великолепную игру первого звена и голкипера, а СКА силён ровным составом. Сложно найти слабые стороны у соперников, поэтому судьбу серии решат нюансы. Одним из них станет игра в большинстве.Как нейтрализовать Мозякина, Зарипова и компанию? Если бы кто-то придумал это, то именно он и играл бы сейчас в финале, а не «Магнитка». А эти ребята никогда бы и никому не забивали. Особенно в большинстве. Можно придумать десяток систем защиты, и ни одна из них не сработает. Потому что у них самих масса вариантов продолжения атаки, порой один вытекает из другого. Приспособиться к этому очень трудно.Что касается вратарской линии, то, думаю, Шестёркин вполне может и начать серию. Если молодой парень справится с психологической нагрузкой, мы вправе ждать от него стабильной и надёжной игры. Если говорить о тренерах, то явного преимущества нет ни у кого. Чем хорош плей-офф – если вдруг система, по которой ты играл весь сезон, вдруг перестаёт давать результат, надо перестраиваться почти мгновенно. Вот тут и проверяется тренерское мастерство. И на это будет очень интересно посмотреть», – цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.