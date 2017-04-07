Александрова: в других играх ЧМ-2017 сборной России чего-то не хватило

Вратарь женской сборной Россииподвела итоги ЧМ-2017. Россиянки победили шведок (4:3 ШБ) в матче за пятое место.«Сложно сейчас выразить свои ощущения, такие игры проходят полностью в эмоциях. Я просто играла, было всё равно на счёт. После того как девочки завелись, начали забивать, надеялась, что мы дожмём соперника и выиграем. Первый период начали не очень хорошо, потом команда смогла собраться, молодцы. Жаль, что то же самое не удалось у нас в другом матче. Тем не менее мы показали, что у нас есть команда. Просто в других играх чего-то не хватило, не получилось так же сплотиться.В конце, когда после трёх буллитов команда побежала радоваться, хотя нужно было бросить по пять, в голове пробежала мысль, когда так же случилось на другом турнире с другой сборной, после чего они в итоге уступили. Подумала, не дай бог. Но мы справились и выиграли этот матч», — цитирует Александрову официальный сайт ФХР.