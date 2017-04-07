Кадирова: осталось хорошее чувство от того, что закончили ЧМ на победной ноте

Нападающий женской национальной сборной Россииподелилась впечатлениями от ЧМ-2017. Российская команда заняла пятое место, Кадирова реализовала победный буллит в матче со шведками.«Начинала сегодня играть в звене с Ольгой Сосиной и Людой Беляковой, потом к нам с Олей поставили Аню Шохину. Было много перестановок, что-то надо было менять. В итоге сработало. Когда забила, о дне рождения вообще не думала, хотя некоторые девчонки подходили, поздравляли с днём рождения, а не с забитым голом. Конечно, было приятно. После этой победы внутри всё равно осталось хорошее чувство от того, что закончили на победной ноте. Надо было так же играть с Германией, но там чего-то не хватило. Конечно, прошлое поражение ещё в памяти, такое не забывается быстро.Когда мы уступали 0:2, тренер в раздевалке привёл примеры, как такие игры вытаскивали, например, в Ванкувере, или мы с «молодёжкой» в Баффало. Сейчас была похожая ситуация: мы поверили в себя, дожимали, играли, боролись. Все девочки молодцы, надо было играть так же с первой секунды.Заброшенный буллит? Не могу сказать, что была уверена в себе. Делала, что умею, что тренировала в последний раз. Если бы не забила этот гол, мне бы сказали, что такие буллиты проходят только в колхозном хоккее. Хотя, как сказал мне потом тренер, один раз я уже подобный буллит забрасывала», — цитирует Кадирову официальный сайт ФХР.