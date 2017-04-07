Тарасенко по-прежнему пятый в гонке снайперов текущего сезона

Форвард «Сент-Луис Блюз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (6:3) забил гол и сделал голевую передачу.Это 38-я шайба российского игрока в текущем регулярном чемпионате НХЛ, и он по-прежнему занимает 5-е место в гонке снайперов. В 80 матчах текущего сезона на счету Тарасенко 72 (38+34) очка.Видео результативных действий Тарасенко доступны на официальном сайте НХЛ: