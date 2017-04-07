Пашков: вызывает уважение решение Захаркина спуститься с небес на землю

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о тренерских перестановках в КХЛ и возможном сокращении лиги. Пашков также затронул тему отказа НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду.
«Началась настоящая истерия, вызванная отказом НХЛ ехать на ОИ. На мой взгляд, для российского хоккея это скорее событие со знаком «плюс», ведь КХЛ получает новые импульсы для своего развития, для возвращения из НХЛ хоккеистов, которые не получают там достойной практики.
Самым главным сюрпризом стало назначение главным тренером «Югры» Игоря Захаркина. Вызывает уважение решение Захаркина спуститься с небес на землю и перезагрузить свою карьеру. Не думаю, что рискует «Югра», которая в последние годы обжигалась на тренерах и решила сделать ставку на проверенного бойца. При этом Ханты-Мансийск взял тренера в тот момент, когда его акции резко упали, и он предельно мотивирован. Захаркина ждёт революция в сознании. В дуэте с Быковым он всегда работал с ведущими командами страны. И вот в «Югре» тренеру предстоит работать с молодёжью и ветеранами. Вижу в этом одну из главных интриг предстоящего чемпионата. «Югра» будет пытаться решить задачу выхода в плей-офф, но всё же главным для нового тренера станет работа с молоёежью, подготовка фундамента. В Ханты-Мансийске подрастает целый пласт перспективных хоккеистов — и тренерам будет, где развернуться. Кстати, в последний год работы в Уфе Захаркин раскрыл двух молодых нападающих — Воробьева и особенно Капризова.
Я не всегда могу обнаружить в работе нашей Лиги чёткую линию. КХЛ — социальный проект. И вот мы упускаем эту социальную функцию, сравниваем себя с такой мощной бизнес-лигой, как НХЛ, и пытаемся принимать бизнес-решения. Может быть, по посещаемости Новокузнецк и Ханты-Мансийск действительно не лидеры КХЛ. Но как объяснить, что сокращать хотят «Югру» — самую российскую команду Лиги, выступающую без легионеров, и «Металлург», воспитавший четверть игроков нынешней сборной России?! Я практически не сомневаюсь, что это сомнительное решение не будет реализовано», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.