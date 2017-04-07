ФХР поздравила Романа Ротенберга с 36-летием

7 апреля празднует день рождения первый вице-президент Федерации хоккея России. ФХР поздравила Ротенберга с 36-летием.«Мы знаем, сколько сил и энергии Вы вкладываете в развитие нашего любимого вида спорта и насколько искренне переживаете за результаты национальной команды. Желаем Вам, чтобы все наши сборные всегда радовали яркой игрой и положительными результатами! Продолжайте воплощать в жизнь все задумки и планы, день за днём ставьте перед собой и перед нами новые сложные задачи! Желаем Вам счастья, успехов, крепкого здоровья и отличного настроения», — говорится в поздравлении на официальном сайте ФХР.