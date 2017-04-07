Армстронг: с помощью Соботки «Сент-Луис» может улучшить игру на вбрасываниях

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал возвращение форварда Владимира Соботки из «Авангарда» и подписание с ним нового трёхлетнего контракта.«Когда он перебрался в КХЛ, он уже был нападающим высокого класса. У меня была возможность наблюдать за его выступлением за сборную Чехии, где он играл в топ-6 форвардов. Жду с нетерпением его возвращения, хочется увидеть, насколько изменилась его игра.Будет здорово, даже если мы получим прежнего Соботку, который в среднем набирал почти пол-очка за игру и умел ставить оборону соперника в тупик. Думаю, с тех пор хоккей изменился под его стиль игры, стал немного быстрее. Соботка способен прессинговать соперника в его зоне и создавать остроту в атаке. Кроме того, нас волнует игра на вбрасываниях. Благодаря Владимиру мы можем улучшить этот компонент, получая инициативу в атаке и чаще владея шайбой», – цитирует функционера официальный сайт клуба.